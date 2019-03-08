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Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’den kadınlara özel kahvaltı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesinin kadın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

08 Mart 2019 Cuma 12:52
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’den kadınlara özel kahvaltı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Küçükçekmece Belediyesinin kadın çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı’nda kahvaltı programı düzenlendi. Programına Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, eşi Nilgün Karadeniz ve Küçükçekmece Belediyesindeki kadın çalışanlar katıldı. Kadın çalışanlarıyla birlikte kahvaltı yapan Temel Karadeniz, Kadınlar Günü’nde önemli mesajlar verdi.


Kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Temel Karadeniz, herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, "Bu kadar çok kadın çalışanımız olduğu için Küçükçekmece Belediyesi ile gurur duyuyorum. Gerçekten kadın elinin belli yerlere dokunması çok önemli. Belediyecilikteki kadın hassasiyeti çok önemli. İnşallah Küçükçekmece için üretmenin ne kadar güzel olduğunu birlikte yaşayacağız. 5 yıllık süre zarfında sizleri kırdıysam hakkınızı helal edin. Belediye Başkanlığı benim için tabii ki önemli ama iyi insan olarak anılmak daha önemli. İnşallah sizlerin de desteğiyle bir dönem daha çalışmaya talibiz” diye konuştu.



“Kadına şiddet insanlık ayıbı”


Dünya Kadınlar Günü’nde kadına şiddetin konuşulmaması gerektiğini belirten Başkan Karadeniz, "Altı en fazla çizilmesi gereken şey bence bugün kadına karşı şiddetin artık dünyada konuşulmadığı günlere girmemiz lazım. Maalesef bu sabah yine kadın cinayeti haberi ile uyandık. Bu bir insanlık ayıbı. Bununla ilgili kadınlarımızın da üzerinde durup düşünmesi gereken konular var. Bu kadına şiddet uygulayan erkekleri de kadınlar yetiştiriyor. Bir tokattan bir şey olmaz anlayışı bu çocuklar üzerinde derin izler bırakıyor. Herkesin bu anlamda samimi olması gerekiyor. Erkeklerin de kendilerine sorması gerekiyor. Bu şiddetin neresinde duruyorlar. Dışarıya çıkınca herkes fikir özgürlüklerinden bahsediyor ama kapalı kapılar ardında kadınlar şiddet görüyor. Bunlar itiraf etmekten utanan bir arkadaşıyla paylaşmaktan utanan kadınlarımız var. Bunları birlikte çözeceğiz. Bununda anahtarı kadınlar olacak. Kadınların dünyaya şefkati merhameti getirdiği sürece dünya daha da güzelleşecek” dedi.


Programda ayrıca kadınlara çiçek takdim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:52
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