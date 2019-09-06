Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkulukları Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı.

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkuluklarına bağlandığı görüldü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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