0553 313 94 23

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkulukları

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:18
Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkulukları

Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkuluklarına bağlandığı görüldü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz emeklerimizi boşa çıkarmadılar”
    1. Başkan Palancıoğlu:”Öğrencilerimiz..
    2. İstanbul metrosu ne zaman açılıyor?..
    3. HDP’nin söylemine polis babasından..
    4. Başkan Kayda, zabıta haftasını pasta..
    5. Zabıtalara kültür ve sanat gecesi
    6. Iraklı Şii lider Sadr İran'da
    7. 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı..
    8. Toroslar’da yol yapım, bakım ve onarın..
    9. Eskişehirspor'dan Cumhurbaşkanı..
    10. Kan grubuna göre beslenme nedir? |..
    11. "Üç haftada 7 puan beni çok mutlu etti"
    12. Uluslararası Yol Bisiklet..
    13. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    14. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    16. Bu durumlarda su içerseniz...!
    17. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    18. Türkiye şehitlerini anıyor
    19. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    20. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    21. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    22. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    23. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    24. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    25. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    26. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    27. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    28. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    29. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    30. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim