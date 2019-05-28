Küçükbaş hayvan hırsızları yakalandı

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan küçükbaş hayvan hırsızları kovalamaca sonrası yakalandı. Küçükbaş hayvan hırsızlarının kaçtığı araçtan 11 adet koyun ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk İlçe Jandarma Komutanlığına Manyas ilçesi Dura mahallesinden küçükbaş hayvan çalındığı ve çalınan hayvanların Susurluk ilçesine getirileceği bilgisi üzerine şahısların gelme güzergahı olan Susurluk ilçesi Günaydın mahallesi yolunda"Yol Kontrol Noktası" oluşturularak Susurluk ilçesi istikametine gelen araçlara yönelik uygulamaya başlatıldı. Saat 02.15 sıralarında "Yol kontrol Noktası"na gelen 10plakalı araca "Dur" ihtarında bulunulurken, ancak araç sürücüsünün dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine takip başladı. Araçta yapılan kontrolde; araç içerisinde N.C.Ç. ve B.S. isimli şahıslar ile 11 adet kulak küpe numarası olmayan küçükbaş hayvan bulunduğu tespit edildi. Küçükbaş hayvanlar hakkında yapılan araştırmada; hayvanların Manyas ilçesi Dura mahallesinde A.Ö. isimli şahsın ağılından çalındığı öğrenildi. Adli makamların talimatıyla çalınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi. Küçükbaş hayvan hırsızlığı olayı şüphelileri N.C.Ç. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca araç sürücüsü N.C.Ç.’ye 578 TL trafik cezası uygulanarak olayda kullanılan 10 plakalı araç yediemin otoparkına teslim edildi.