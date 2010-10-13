Küçük Zeynep sağlığına kavuştu

Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 15 aylık Zeynep Kurt'un taburcu edilip edilmemesi yönünde kararın bugün verileceği bildirildi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, yaptığı açıklamada, uzmanların değerlendirmelerinin ardından Zeynep Kurt'un taburcu edilip edilmeyeceğine karar verileceğini söyledi. Zeynep'in sağlığına kavuştuğuna işaret eden Özgen, küçük kızın ve ailesinin psikolojik destek aldığını ifade etti. Psikiyatri uzmanları tarafından da değerlendirme yapılacağını anlatan Özgen, ''Zeynep gelecekte bu olayların hiçbirini hatırlamayacak diye umuyoruz'' dedi.