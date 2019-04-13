Küçük yüreklerden duygulandıran davranış Karabük’te Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi Anasınıfı öğrencileri, "Sevgi Kumbarası" projesi kapsamında parayla doldurdukları kumbarayı Türk Kızılay Karabük Şubesine bağışladılar.

Karabük’te Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi Anasınıfı öğrencileri, "Sevgi Kumbarası" projesi kapsamında parayla doldurdukları kumbarayı Türk Kızılay Karabük Şubesine bağışladılar.

Öğretmenleri öncülüğünde "Sevgi Kumbarası" projesi kapsamında parayla doldurdukları kumbarayı Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç’e teslim eden Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi Anasınıfı öğrencileri bu davranışları ile duygulandırdı. Öğrencileri makamında ağırlayan Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç “Kızılay insanların yüreklerini güldürür, insanlara iyilik sever olmayı aşılar. Ancak bugün sizler bizleri sevindirdiniz. Yüreklerimizi güldürdünüz ve gelecek adına sizleri gördükçe bir kez daha ümitlendim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükgenç, çocuklara Türk Kızılay’ının faaliyetleri hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

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