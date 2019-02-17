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Küçük yaştaki iki çocuğun kahvehaneden hırsızlık girişimi kameralara yansıdı

Samsun’da gece yarısı 2 çocuğun hırsızlık için kahvehaneye girmeye çalışması iş yeriningüvenlik kameralarına yansıdı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:43
Küçük yaştaki iki çocuğun kahvehaneden hırsızlık girişimi kameralara yansıdı

Samsun’da gece yarısı 2 çocuğun hırsızlık için kahvehaneye girmeye çalışması iş yeriningüvenlik kameralarına yansıdı. Sabah geldiğinde görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, küçük yaştaki çocukların aileleri tarafından sokağa salınmasına tepki gösterdi.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 13-14 yaşlarındaki 2 çocuk, Hüseyin Keklik’e ait kahvehanenin önüne gelerek içeri girmeye çalıştı. Çocuklar kahvehanenin kapısını açamayınca camı esnetip açarak içeri girmek istedi. Çocukların ellerindeki sopa ile uzun süren mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı. Toplar camı açamayınca çocuklar pes ederek olay yerinden ayrıldı. Sabah geldiğinde iş yerinin önündeki saksının yerinin değiştiğini gören ve sopa parçaları bulan Keklik, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde olayı fark edince polise haber verdi.


Hüseyin Keklik, küçük çocukları gece yarısı ailelerinin sorumsuz bir şekilde sokağa salmasına tepki göstererek, "Bunlar nasıl anne baba. Bu çocukların başlarına daha da kötü şeyler gelebilirdi. Daha 13 yaşlarındalar. Ben bunların ailesini merak ediyorum. Nasıl bir anne baba bunlar" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:43
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