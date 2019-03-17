Küçük uçak sel sularının ortasında kaldı Endonezya’nın Papua bölgesinde park halindeki küçük uçak sel sularının ortasında kaldı.

Endonezya’nın Papua bölgesinde park halindeki küçük uçak sel sularının ortasında kaldı.

Endonezya’nın doğusundaki Papua bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 63 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de ağır yaralandı. Sentani Havaalanı’nda park halindeki küçük bir uçak sel sularının ortasında kalarak hasar gördü.

Selde ağaçların yerlerinden söküldüğü, 9 evin ve 2 köprünün yıkıldığı belirtildi.

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