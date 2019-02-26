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Küçük Tayyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65.

26 Şubat 2019 Salı 18:45
Küçük Tayyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 65. doğum günü, Diyarbakır’da 7’den 70’e katılımla kutlandı. Kutlamada doğum günü pastasını 3 yaşındaki Tayyip kesti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7’den 70’e katılımıyla 65. doğum günü kutlandı. Doğum günü AK Parti Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, 3 yaşındaki Tayyip Aras Aslan ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Kutlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu pastayı temsilen 3 yaşındaki Tayyip Aras Aslan ve AK Parti Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı kesti. 31 Mart yerel seçimlerinde Kayapınar ilçesinin mazbatasını Cumhurbaşkanına doğum günü hediyesi olarak taktim edeceğini belirten Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, büyük bir coşkuyla kutlama yaptıklarını dile getirdi. Nasıranlı, “Bugün Cumhurbaşkanımız, liderimizin doğum günü, bizim içinde mutlu ve sevinçli bir gün. Dünya mazlumlarının lideri, umudu olan Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır’dan 7’den 70’e büyük bir coşkuyla doğum gününü kutladık. Pastayı da Diyarbakır’da bizimle birlikte olan küçük Tayyip ile birlikte kestik. İnşallah 31 Mart’ta Kayapınar ilçesini alarak mazbatayı da kendisine en büyük doğum günü hediyesi olarak vereceğiz" dedi.


Doğum günü kutlamalarına katılan Irmak İrem Aslan ise Diyarbakır’dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam gönderdi. Aslan, “Diyarbakır’dan selam olsun, iyi ki doğdun Tayyip dede” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:45
  1. doğa

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