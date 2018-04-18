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Küçük şeytanın annesi vefat etti!

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'ın eşi Barbara Bush 93 yaşında hayatını kaybetti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:38
Küçük şeytanın annesi vefat etti!

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Barbara Bush'un ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurdu. 

Açıklamada, Bush'un salı günü öldüğü ve defin işlemleri hakkında gerekli bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı vurgulandı.

Barbara Bush'un oğlu, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı olan George W. Bush da annesinin vefatı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

George W. Bush açıklamasında, "Barbara Bush'un oğlu olduğum için şanslı bir insanım. Ailemiz onu çok özleyecek ve bu süreçte bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Bush ailesine taziyelerini ilettiği mesajında, "Barbara Bush hem ülkesine hem de ailesine kendisi adamasıyla her zaman hafızalarımızda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

George H. W. Bush geçen pazar günü yazılı bir açıklama yaparak eşi Barbara Bush'un tıbbi destek almayı reddettiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 07:38
  1. ABD
  2. Barbara Bush
  3. George W. Bush

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı6 sa önce
    Darısı diğer şeytanların başına , amin
  • Doğrucu DavutDoğrucu Davut6 sa önce
    Tıbbi destek dedikleri, işkenceden başka birşey değil. Tedavi etme ihtimali olmayan operasyonları yapmanın tek amacı ölmeden önce parasını almak.
  • alpagualpagu6 sa önce
    toprağı az olsun...................
  • nn6 sa önce
    ATASI BOL OLSUN
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