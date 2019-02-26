Küçük Sedanur'un öldürülmesi davası Yozgat'ta görülecek

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i öldürdükleri iddia edilen 3 sanık, güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta yargılanacak.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cesedi, üzeri taşlarla örtülü halde bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Ertan B, Himmet U. ve Ahmet B. hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezaları istemiyle bir süre önce dava açıldı.

Söz konusu mahkeme kamu güvenliği nedeniyle sanıkların başka bir kentteki ağır ceza mahkemesinde yargılanması için Yargıtaya başvurdu.

Talebi değerlendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi de sanıklar Ahmet B, Ertan B. ve Himmet U. hakkında dava dosyasının kamu güvenliği nedeniyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesine nakline karar verdi.

Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- Olay



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızla aynı köyde oturan Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U. tutuklanmıştı.



Küçük kızı alıkoyup cinsel istismarda bulunarak, öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, sanıkların "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.