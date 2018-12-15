Küçük Sedanur'un katledilmesi

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, alıkoydukları 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i tecavüz edip öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kişi, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'daki bir cezaevine nakledildi.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cesedinin üzeri taşlarla örtülü bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin Kars Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ertan B, Himmet U, ve Ahmet B'nin güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu tutuklular jandarma ekiplerince Diyarbakır T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

- Olay



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuş, olaya ilişkin küçük kızın komşusu Ertan B, Himmet U. ve Ahmet B. tutuklanmıştı.

Küçük kızı alıkoyup tecavüz ederek öldürdükleri iddiasıyla haklarında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan bu kişilerin, "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılması isteniyor.