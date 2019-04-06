Küçük sanayi sitesi esnafından kan bağışı Bilecik’te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi yönetimi ve esnafı kan bağışında bulundular.

Bilecik’te faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi yönetimi ve esnafı kan bağışında bulundular.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi ve Bilecik Küçük Sanayi Sitesi yönetim tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kan ver hayat kurtar" kampanyası kapsamında kan bağışı yapıldı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesindeki sanayiye gelen Kızıl Mobil Kan Bağış aracında yaklaşık 40 kişi kan bağışında bulundu. Yapılan bağış sonrası Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi yetkilileri Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ergül, Küçük Sanayi Sitesi Müdürü Gürsel Pakel, yönetimine ve sanayi esnafına teşekkür etti.

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