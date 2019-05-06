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Küçük polisler trafik uygulaması yaptı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde polis yeleği giyen öğrenciler, trafik uygulaması yaptı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:09
Küçük polisler trafik uygulaması yaptı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde polis yeleği giyen öğrenciler, trafik uygulaması yaptı. Sürücülere karanfil veren öğrenciler, yayalara öncelik verilmesi konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.


Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de Trafik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu yılın “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edilmesi nedeniyle Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından, Nurten Öztürk Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamındapolisler, yeleklerini öğrencilere teslim etti. Polis yeleklerini giyen öğrenciler, polisler kontrolünde karayolundaki araçları durdurarak, sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Sürücülere karanfil veren öğrenciler, yaya öncelikli trafik kampanyası kapsamında onları bilgilendirdi, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.


Öğrenciler ayrıca, sürücülerin ehliyetlerini inceleyip, araçların evrak kontrolünü de yaptı. Vatandaşlarda trafik bilinci oluşturulması için yapılan etkinliğin anlamlı olduğunu belirterek, ilgililere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:09
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