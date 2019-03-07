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Küçük öğrencilerin yüzü gülüyor

Düzce Üniversitesi Çelebi Yardım Topluluğu küçük öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

07 Mart 2019 Perşembe 10:08
Küçük öğrencilerin yüzü gülüyor

Düzce Üniversitesi Çelebi Yardım Topluluğu küçük öğrencilerin yüzlerini güldürüyor onları mutlu ediyorlar.

 

Düzce Üniversitesi öğrencileri tarafından yaklaşık 6 ay önce kurulan Çelebi Yardım Topluluğu yaptığı yardımlarla kısa sürede 100 yakın çocuğun yüzünü güldürdü. Farklı fakülte ve bölümlerden oluşan öğrencilerin belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek kurmuş oldukları yardımlaşma topluluğu kısa sürede üye sayısını 50’ye ulaştırdı. Hedefleri ve çabaları, ihtiyaç sahibi çocuk ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak olan gençler bu doğrultuda kısa zaman ve kısıtlı imkanlarla 100’e yakın öğrencinin giyim kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılarken bireysel yardımların haricinde köy okullarındaki zaruri ihtiyaçları karşıladılar. İhtiyaçları karşılanan okullarda Çelebi Topluluğu ayrıca çeşitli eğlence faaliyetleri düzenleyerek çocukları mutlu ediyorlar. Gençlere destek olmak isteyenler ise @duzcelebi hesabından kendilerine ulaşabilir ve yaptıkları faaliyetleri yakından takip edebilirler.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:08
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