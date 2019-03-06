0553 313 94 23

"Küçük mucitler"ödüllerini aldı

Zemin İstanbul'un düzenlediği "Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor" yarışmasında 400'ü aşkın proje içinden finale kalarak dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı:- "Öğrencilerimizin düşüncelerinin ateşlenmesi noktasında da değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu ateşlenen düşüncenin ülkemizin yarınları için de önem taşıdığına inanıyorum"

06 Mart 2019 Çarşamba 18:01
"Küçük mucitler"ödüllerini aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zemin İstanbul'un düzenlediği "Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor" yarışmasında 400'ü aşkın proje içerisinden finale kalarak dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Beyoğlu'nda Zemin İstanbul'da düzenlenen törende konuşan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, projenin kendi içinde bir özgünlük taşıdığını belirterek, göreve başladıktan sonra çalışmayı memnuniyetle izlediklerini söyledi.

Yazıcı, şu ana kadar projeyle 12 bin öğrencinin çalışmaya dahil olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin düşüncelerinin ateşlenmesi noktasında da değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu ateşlenen düşüncenin ülkemizin yarınları için de önem taşıdığına inanıyorum. Bu bağlamda çalışmaya, bizzat yön veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve süreci destekleyen herkese ama en önemlisi çocuklarımızla birlikte çalışan meslektaşlarıma ve anne babalara teşekkür ediyorum. Çalışmanın sonuna kadar hem destekçisi hem de takipçisi olacağız." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ise Büyükşehir Belediyesi'nin 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan yerel yönetim hareketinin kalitesini artırarak devam ettiğini aktardı. Baraçlı, projenin önemine işaret ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zemin İstanbul'un düzenlediği 'Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor' yarışmasında 400'ü aşkın proje geldi. Bu projelerin 20'si ödüle layık görüldü ama 400'ünün de ödüle layık olduğunu biliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yarışmada ilk üçe girenler açıklandı. Yarışmada "Otomatik Aşevi" projesiyle birinci olan İlknur Yaylaz'a ödülünü AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan verdi. "Işıklı Araba" projesiyle ikinci olan Zehra Kökçü, ödülünü Hayri Baraçlı'dan alırken, Akıllı Kovan projesiyle 3. olan Yunus Emre Kaya'ya ödülünü Levent Yazıcı verdi.

Tören sonunda finalistler ve katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:01
  1. Hayri Baraçlı
  2. İbb
  3. Levent Yazıcı
  4. Zemin İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:
    1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    2. "Kaligrafinin Çağrısı: Ses" sergisi..
    3. Dünyanın en büyük kargo gemisi..
    4. Bursaspor galibiyet serisi yakalamayı..
    5. "Nifak tohumları sokmaya çalışanlara..
    6. "Artık insanlara sandıklara gidip oy..
    7. 70 yaşındaki atlet Ali Demirhan’dan..
    8. İbrahim Üzülmez yeniden Beştepe'de
    9. Iğdır’da silahlı kavga: 6 yaralı
    10. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı..
    11. Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi..
    12. Ümraniye’de sokak ortasında silahlı..
    13. Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP..
    14. Bilecik’te tır otomobile çarptı: 2..
    15. Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü..
    16. Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyükşehir..
    18. Fren yerine gaza basan kadın sürücü..
    19. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan..
    20. Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa..
    21. Venezuela'dan Almanya'ya soğuk duş: 48..
    22. Damadının tabancayla vurduğu kadın..
    23. Galatasaray, dayanıklılık çalışması..
    24. Üsküdar’daki sel baskınlarını..
    25. Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el..
    26. Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen..
    27. "Önümüzde uzun bir maraton var"
    28. İmamoğlu, Kasımpaşa’da esnaf ve..
    29. Bursa AFAD’dan arama kurtarma..
    30. Denizli’de Millet İttifakı mitingi
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'