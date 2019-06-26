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Küçük Mertcan ve kardeşinin hayali gerçekleşti

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de yaşayan ve ileri derece Kan Kanseri hastası olan 12 yaşındaki Mertcan ile 11 yaşındaki Satı Hamarat’ı evinde ziyaret etti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:57
Küçük Mertcan ve kardeşinin hayali gerçekleşti

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri Düzce’de yaşayan ve ileri derece Kan Kanseri hastası olan 12 yaşındaki Mertcan ile 11 yaşındaki Satı Hamarat’ı evinde ziyaret etti.


Düzce Belediyesi yardıma muhtaç aileleri yalnız bırakmıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile yapılan çalışmalar kapsamında Düzce’de yaşayan Mertcan ve Satı kardeşleri evinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyolog Gönül Asuk, 10 çocuklu ailenin hayallerini gerçekleştirme için harekete geçti.


Düzce Merkez Ağa Mahallesinde ikamet eden 10 çocuklu Hamarat ailesi kan kanseri olan iki çocuğu için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ulaşarak yardım istedi. İhtiyaç sahibi aile listesinde de bulunan aileyi evinde ziyaret eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve Sosyolog Gönül Asuk Düzce’de yaşayan küçük Mertcan’ın isteklerini gerçekleştirdi.


Kardeşleri ile müzik dinleyebileceği bir radyo hayal eden 12 yaşındaki Mertcan’ın isteklerini yerine getiren yetkililerden yapılan açıklamada, “Mertcan ilk olarak bizimle hastanede yattığı sırada iletişime geçti. Hiç zaman kaybetmeden kendisini hastanede ziyaret ettik, o da bize isteklerini söyledi. Şimdi doktorlar Düzce’de yapılacak müdahale kalmadığını söyleyerek Mertcan ve kardeşi Satı’yı taburcu etmişler. Kendisini evinde ziyaret etmek ve isteklerini getirmek için buradayız. Çeşitli hediyeler ve aile için erzaklar da getirdik. Aile bizim kayıtlarımızda yer aldığı için düzenli olarak her tür yardım çalışmamızdan faydalanıyorlar. Ailenin babası bir kaza sonucu engelli kalmış ve çalışamıyor. Onların yaşam şartlarını iyileştirmek için çeşitli girişimler yapmaya başladık” ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, Mertcan ve kardeşlerinin kendilerini ziyaret eden heyet ve hediyeler karşısında yaşadığı mutluluk gözlerinden okundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:57
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