Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti! İşkenceci baba tutuklandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına 3 ay boyunca sürekli işkence eden Suriyeli 'baba' tutuklandı.26 Şubat 2019 Salı 07:54
Alınan bilgiye göre, Altınözü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Suriyeli G.K. (9) üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darp edildiği, banyoya kilitlendiğini ve yine Suriyeli üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlatınca Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca H.H. hakkında soruşturma başlatıldı.
İşkenceci tutuklandı
Yapılan soruşturma neticesinde mağdur G.K. pedagog eşliğinde dinlenildi. H.H. ise alınan adli hekim raporu ve diğer deliller ile birlikte mağdur G.K.’ye karşı eziyet suçundan Altınözü Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.
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