0553 313 94 23

Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti! İşkenceci baba tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde üvey kızına 3 ay boyunca sürekli işkence eden Suriyeli 'baba' tutuklandı.

26 Şubat 2019 Salı 07:54
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti! İşkenceci baba tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Altınözü Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Suriyeli G.K. (9) üvey babası H.H. tarafından 3 aydan beri sürekli darp edildiği, banyoya kilitlendiğini ve yine Suriyeli üvey babasının kendisini affetmesi için ayaklarını öptürdüğünü okuldaki öğretmenlerine anlatınca Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca H.H. hakkında soruşturma başlatıldı.

İşkenceci tutuklandı

Yapılan soruşturma neticesinde mağdur G.K. pedagog eşliğinde dinlenildi. H.H. ise alınan adli hekim raporu ve diğer deliller ile birlikte mağdur G.K.’ye karşı eziyet suçundan Altınözü Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 07:54
  1. suriyeli baba
  2. işkence

YORUM YAZ

  • BeşirBeşir22 dk önce
    Canavar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
  1. Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
  2. Kara yollarında bakım ve onarım..
  3. AK Parti Ortahisar Seçim Koordinasyon..
  4. Piyasaya süreceklerdi Elazığ'da..
  5. Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na..
  6. Kiraz üreticisine sigortalama dönemi..
  7. Başkan Alıcık’dan Hocalı Katliamı..
  8. Jared Kushner'den Orta Doğu diplomasisi
  9. Küçük kızın okulda anlattıkları şok..
  10. Kardinali George Pell, cinsel tacizden..
  11. 4 benzemezler sırtlarını Kandil'e..
  12. Kargoda 67 bin TL sahte para..
  13. Katar açıkladı: Çözüm için şart!
  14. ABD'den İngiltere'nin Hizbullah..
  15. Lima Grubu Venezuela'da askeri..
  16. Kamyonette bırakılan yavru köpek..
  17. ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i..
  18. "Yıllardır İzmir’in vaktini çaldılar"
  19. Tuzla'da kimyasal koku paniği
  20. Tuzla’da kimyasal koku paniği
  21. YouTube'dan yeni karar! Hepsini..
  22. Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
  23. Hemzemin geçitte korkutan kaza
  24. Bazı TIR şoförleri Kapıkule'de kontak..
  25. Maltepe ayakta! 3 mahalleye haciz..
  26. İstanbul’un Tuzla ilçesinin İçmeler..
  27. Avrupa’nın ikinci, Türkiye’nin ise en..
  28. Uyanınca bu manzarayla..
  29. Yürürlüğe girdi... Tüketici kredileri...
  30. Öldürüldükten bir hafta sonra..
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

Günün Karikatürü

26 Şubat 2019
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti