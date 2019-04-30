Küçük kızın kopan parmağını aradılar Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde okul müsameresine katılan küçük kızın parmağı katlanan sandalyeye sıkışarak koptu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde okul müsameresine katılan küçük kızın parmağı katlanan sandalyeye sıkışarak koptu. Büyük şaşkınlık yaşayan ailesi ve veliler küçük kızın kopan parmağını aradı.



Kaza, Kapaklı’da bir okulun gösterisinde meydana geldi. Okul yönetiminin, çocukların alınmamasına yönelik yaptığı uyarılara rağmen salona ailesi ile gösteriyi izlemeye gelen Nehir Y.’nin (4) parmağı kapanan sandalyeye sıkıştırdı. Parmağı sandalyeye sıkışan küçük kızın yüzük parmağı koptu. Ailesi kazanın etkisiyle şaşkınlık yaşarken gösteriye katılım sağlayan diğer veliler salonda küçük kızın kopan parmağını aradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nehir Y., ilk müdahalenin ardından kopan parmağı ile birlikte hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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