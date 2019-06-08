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Küçük kızın bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye tarafından çıkarıldı

Antalya’da küçük çocuk oyun oynarken sokakta bulduğu kelepçeyi bileğine takınca kilitlendi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 19:06
Küçük kızın bileğinde sıkışan kelepçe itfaiye tarafından çıkarıldı

Antalya’da küçük çocuk oyun oynarken sokakta bulduğu kelepçeyi bileğine takınca kilitlendi.Küçük kızın bileğinde sıkışan kelepçeyi itfaiye tarafından çıkarılırken, polis uyarılarda bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5129 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Ali- Nilüfer Karagün çiftinin 12 yaşındaki 5. Sınıf öğrencisi Naciye Karagün, arkadaşlarıyla oynarken çalılık alanda metal kelepçe buldu. Kelepçeyi eline alan Karagün, oynamaya başladı. Karagün, nasıl durduğunu görmek için kelepçeyi sol bileğinetaktı ve kilitledi. Bileğinden kelepçeyi çıkarmaya çalışan küçük kız başarılı olamadı. Eve gelenNaciye Karagün, babasından yardım istedi. Babası çıkarmaya çalıştıkça kelepçe sıkıştı. Baba başarılı olamayınca çareyi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmekte buldu. İhbarla eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan kelepçe itfaiyenin makası ile kesildi.Yaklaşık 2 saat kolunda kelepçe takılı kalan Karagün, büyük korku yaşadı. Polis ekipleri ise Karagün’e uyarılarda bulundu. Kelepçeye polis tarafından el konuldu.


"Bana ders oldu"


Küçük kızNaciye Karagün ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Arkadaşlarımlakovalamaca oynuyorduk. Çalılıkların arkasında toprağa gömülü metal kelepçe buldum. Koluma taktım ve kilitlendi. Babam çıkarmaya çalıştıkça daha da sıkıştı. İtfaiye gelince makasla kesip açıldı. Bundan sonra bulduğum şeyleri koluma takmayacağım bana ders oldu.”

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 19:06
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