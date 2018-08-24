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Küçük kıza tecavüzü pitbull cinsi köpek engelledi

Rusya'da sokakta oyun oynayan küçük bir kıza tecavüz etmek isteyen sapığa küçük kızın ailesiyle beslediği pitbull köpeği saldırdı. Kızın yardımına koşan köpek tecavüzcüyü yaralayarak uzaklaştırdı.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:34
Küçük kıza tecavüzü pitbull cinsi köpek engelledi

11 yaşındaki kız çocuğu sokakta oyun oynarken bir kişi tarafından bacaklarından tutularak hemen yakında bulunan ahşap bir kulübeye götürüldü. Kulübede küçük kıza tecavüz etmeye çalışan kişi, kızın kafasına tahtayla vurmaya çalıştı. Kızın yardım çığlıklarını sadece ailesiyle besledikleri pitbull cinsi köpek duydu. Kızın feryadını duyan köpek, kulübenin içine girerek saldırgana saldırarak kız çocuğunu kurtardı.

İŞARET DİLİYLE ANLATABİLDİ

Pitbull tarafından saldırıya uğrayan pedofili saldırgan kulübeden yaralı bir halde kaçtı. Köpek ise kız çocuğunun yanında bekledi. Şok geçiren kız çocuğu bir süre sonra köpekle birlikte evine gitti. Ailesi kızlarının şok geçirdiğini görünce kendisiyle konuşmaya çalıştı ancak kız çocuğu konuşamayınca olan bitenleri işaret diliyle anlattı. Kız çocuğu tıbbi muayenenin ardından psikolojik tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ise küçük kızın tarifine uyan esmer, sakallı, yanağında dövme olan, kot pantolon ve ceket giyen saldırganı arıyor. Köpek ise yaşanan olayın üzerine Rus halkının kahramanı oldu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:34
  1. pitbull
  2. kız çocuğu
  3. pedofili

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