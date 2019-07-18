Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı
Adıyaman’da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.18 Temmuz 2019 Perşembe 15:11
Adıyaman’da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.
Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde evin pencere korkuluklarından kafasını sıkıştıran Elanur Eken (4) kafasını korkuluklardan çıkartamadı. Elanur Eken’in kafasını çıkartamayınca ailesi itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ekipleri küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
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