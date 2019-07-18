Küçük kız kafasını korkuluğa sıkıştırdı Adıyaman’da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.

Adıyaman’da kafasını pencere korkuluklarının demirine sıkıştıran küçük kızı itfaiye kurtardı.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde evin pencere korkuluklarından kafasını sıkıştıran Elanur Eken (4) kafasını korkuluklardan çıkartamadı. Elanur Eken’in kafasını çıkartamayınca ailesi itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekipleri küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.

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