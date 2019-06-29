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Küçük Kadir’in "Sünnet Düğünü" hayali gerçek oldu

Elazığ’da daha önce“Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı" diyen 7 yaşındaki Kadir’in, hayali gerçek oldu, konvoy eşliğinde tören yapıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:14
Küçük Kadir’in "Sünnet Düğünü" hayali gerçek oldu

Elazığ’da daha önce“Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı" diyen 7 yaşındaki Kadir’in, hayali gerçek oldu, konvoy eşliğinde tören yapıldı.


Babası geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden 3 kardeşten 7 yaşındaki Kadir Kantarcıoğlu, Ramazan ayında ailesini ziyaret eden İHH Elazığ Şubesinden gelenyetim birimi görevlilerine “Keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı. Beni de arabayı süsleyerek tur attırsaydı” dedi. Bunu duyan dernek yetkilileri harekete geçerek küçük Kadir’e süpriz yaptı. Önce hastanede Kadir’i sünnet ettiren dernek, ardından da konvoy eşliğinde sünnet eğlencesi düzenleyip, hayalini gerçekleştirdi.


Kadir’in hayalini gerçekleştirdiklerini belirten İHH Elazığ Yetim Birimi Bayan Sorumlusu Tuğba Erdoğan, “Ramazan’da Kadir’imizi ziyarete gittiğimiz zaman “keşke babam olsaydı da sünnet düğünümü yapsaydı. Beni de arabayı süsleyerek tur attırsaydı” diyerek bizimle derdini paylaştı. Bunu duyunca bizde yüreğimizden hançer yemiş gibi üzüldük. Daha sonra arkadaşlarla istişare ettik. İHH olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve güzel bir organizasyon tertip ettik. Bizler bu yavrularımıza maddi anlamda destek oluyoruz. Fakat bunun yanı sıra çocuklarımızın kalbine ve gönlüne dokunabilmek de çok önemli onların ileri ki hayatların da iz bırakmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.


Kadir’i, hayal ettiği gibi evine gidip konvoyla aldıklarını anımsatan Erdoğan," Daha sonra şehirde tur attırıp fotoğraf çektirdik. Şimdi burada da düğününü yapmak üzere bulunuyoruz. Rabbim İnşallah bize bu hayırlarda destek veren bütün hayırseverlerden Allah razı olsun. Bize destek verdikleri için bunları yapabiliyoruz”ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:14
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