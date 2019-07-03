Küçük İskender öldü Gerçek adı Derman İskender Över olan Küçük İskender 55 yaşında hayatını kaybetti.

Geçen yıl kanser teşhisi konulan ve bir süredir hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Gerçek adı Derman İskender Över olan 55 yaşındaki şairin ölümü, sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu. Küçük İskender en son İkinci Waliz adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Alının ilk bilgilere göre; Küçük İskender için 4 Temmuz Perşembe günü Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınıcak.

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