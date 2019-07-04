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Küçük İskender için tören düzenlendi

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Küçük İskender" olarak bilinen şair ve yazar Derman İskender Över için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi- Ressam Bedri Baykam: - "Sözcüklerle beynimizle en tatlı ve çarpıcı şekilde dalga geçer gibi yansıttığı dizeler, hepimizin belleğinde büyük izler bıraktı"- Şair Turgay Fişekçi: - "Küçük İskender şiiri, Türk edebiyatında çok zengin olan çağdaş şiirdeki gelişmelerin son halkası"

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
Küçük İskender için tören düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Kanser tedavisi gördüğü hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybeden, "Küçük İskender" olarak bilinen şair Derman İskender Över için Akatlar Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Üzerine mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi ve taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübü'nün atkısı ile karanfillerin bırakıldığı "Küçük İskender"in naaşı, sahneye konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri tören boyunca Küçük İskender'in naaşının başında saygı nöbeti tuttu.

Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, şairlerin eserleriyle ölümsüzleştiği yorumunu yaparak, "Keşke, diyoruz, keşkelerimizin bir tek anlamı var, o da yazamadığı daha yüzlerce şiiri, yüzlerce eserinden hepimiz mahrum kaldık ama bir yandan 'iyi ki' diyoruz. İyi ki girmiş hayatımıza. Çünkü eserleriyle şiirleriyle hem ruhumuza hem de kültürel mirasımıza çok önemli katkılarda bulundu." dedi.

- "Candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşmasına Küçük İskender'in "Ben Ölürsem" şiirini okuyarak başladı.

Küçük İskender gibi değerlerin anılarıyla hep yaşatılması gerektiğine işaret eden Genç, şunları kaydetti:

"Yolumuz, belediyemizin her yıl düzenlediği edebiyat günlerinin iki yılında kesişti. Küçük İskender, o kocaman yürek, şiir teknesinin bine yakın insanla beraber doldurduğu coşkuyla en az iki saat şiirleri, yani yaşamı paylaştı. Biz bu yıl eylül ayında yapılacak edebiyat günlerinde onu yine bekliyorken, bu sefer farklı bir yerden, belki şiir teknesinden değil ama şiir teknesindeki en az bin kişinin beraber seslendirdiği bir Küçük İskender misafirperverliğinde olacağız o teknede. Onun için sevgili kardeşim yolların açık olsun."

Ressam Bedri Baykam, Küçük İskender'in yeni kuşak Türk edebiyatında çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir insanı, samimi ve candan bir dostu kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz. Sözcüklerle beynimizle en tatlı ve çarpıcı şekilde dalga geçer gibi yansıttığı dizeler, hepimizin belleğinde büyük izler bıraktı." diye konuştu.

Küçük İskender'le yaklaşık 30 yıl önce birlikte oynadıkları bir filmin setinde tanıştıklarını belirten Baykam, Küçük İskender şiirindeki evrensel boyutun daha da güzel tercümelerle giderek bütün dünya tarafından keşfedileceği değerlendirmesini yaptı.

- "Arkasından methiyeler okunmasını istemeyecek kadar mütevazıydı"

Şair Turgay Fişekçi, Küçük İskender şiirinin, Türk edebiyatında çok zengin olan çağdaş şiirdeki gelişmelerin son halkası olduğunu dile getirdi.

Müzisyen Can Bonomo, şairin Türk şiirine yaptığı büyük katkılara değinerek, şöyle konuştu:

"İskender'i yakinen tanıyan ve İskender'i sadece yazdıklarından bilen insanlarla dolu bir odanın içindeyiz. Bazılarımız bu kesişim kümesine dahil olacak kadar şanslılar. İskender çok özel bir insandı, şairdi. Böyle bir günde arkasından methiyeler okunmasını istemeyecek kadar mütevazıydı."

Küçük İskender, Ortaköy Mecidiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
  1. Akatlar Kültür Merkezi
  2. Küçük İskender
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