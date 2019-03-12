0553 313 94 23

Küçük Hazal'ın İstiklal Marşı coşkusu

Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Hazal Çelik, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak herkesi kendisine hayran bıraktı

12 Mart 2019 Salı 12:31
Küçük Hazal'ın İstiklal Marşı coşkusu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Hazal Çelik, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Şehit Saim Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Öğrencilerin tiyatro gösterisinin ardından 5 yaşındaki Hazal Çelik, sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Bazı öğrencilerin de eşlik ettiği İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından minik Hazal, ayakta alkışlandı.

Etkinliğin ardından uzman çavuş olan babası Ferhat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hazal'ın 4 yaşında İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladığını söyledi.

Kendisinin evde ara sıra İstiklal Marşı ve Komando Marşı'nı dinlediğini ifade eden Çelik, "Bu durum çocuğumun dikkatini çekmiş. Bir gün eve geldiğimde bana da sürpriz oldu ve kızım kendi tabletinden izlerken İstiklal Marşı'nı ezberledi. Biz öğretmedik, Hazal kendisi öğrendi. Bu durum beni çok memnun etti ve gururlandırdı. Hazal Komando Marşı'nı da ezbere okuyor." dedi.

İstiklal Marşı'nı okurken çok duygusal olduğunu ve heyecanlandığını söyleyen Hazal Çelik'in, sosyal medyada askerlerle beraber okuduğu Komando Marşı videosu da bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:31
  1. Hazal Çelik
  2. İSTİKLAL MARŞI
  3. kayseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    1. UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
    2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    3. Samsun şehitler için yürüyecek
    4. Kırıkkale Üniversitesine "TS EN ISO..
    5. Yabancı öğrencilerden İstiklal Marşı..
    6. CNR Avrasya Boat Show'u 73 bin 376..
    7. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 102..
    8. İsmet Yıldırım: "Alemdağ Caddesi ve..
    9. Görme Engelliler Judo Milli Takımı..
    10. Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele
    11. Bursaspor'da Galatasaray maçı..
    12. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    13. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    14. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
    15. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    16. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    17. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    18. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    19. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    20. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    21. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    22. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    23. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    24. Günün ilk yarısında şehir..
    25. Günün ilk yarısında endekslerin..
    26. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    27. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    28. Borsa ilk yarıda düştü
    29. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    30. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü