Küçük Hazal'ın İstiklal Marşı coşkusu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan 5 yaşındaki Hazal Çelik, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Şehit Saim Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.

Öğrencilerin tiyatro gösterisinin ardından 5 yaşındaki Hazal Çelik, sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Bazı öğrencilerin de eşlik ettiği İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından minik Hazal, ayakta alkışlandı.

Etkinliğin ardından uzman çavuş olan babası Ferhat Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada Hazal'ın 4 yaşında İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladığını söyledi.

Kendisinin evde ara sıra İstiklal Marşı ve Komando Marşı'nı dinlediğini ifade eden Çelik, "Bu durum çocuğumun dikkatini çekmiş. Bir gün eve geldiğimde bana da sürpriz oldu ve kızım kendi tabletinden izlerken İstiklal Marşı'nı ezberledi. Biz öğretmedik, Hazal kendisi öğrendi. Bu durum beni çok memnun etti ve gururlandırdı. Hazal Komando Marşı'nı da ezbere okuyor." dedi.

İstiklal Marşı'nı okurken çok duygusal olduğunu ve heyecanlandığını söyleyen Hazal Çelik'in, sosyal medyada askerlerle beraber okuduğu Komando Marşı videosu da bulunuyor.