Küçük hastasını kırmayan doktor, oyuncak ayıyı ameliyat etti

Kanadalı bir cerrah, doğuştan gelen bir beyin rahatsızlığı bulunan 8 yaşındaki hastasını ameliyata almadan önce, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayısını ameliyat etti. Hastane, ameliyatının başarılı geçtiğini açıklarken doktor, hastasıyla arasında geçen anıyı "Nasıl hayır diyebilirdim?" notuyla paylaştı.

Oyuncağının ameliyat edilmesini istedi

Dr. Daniel McNeely, doğumundan bu yana tedavisiyle ilgilendiği Jackson McKie'yi ameliyathaneye götürürken, hidrosefali (beyinde su toplanması) hastası olan çocuk, doktordan "Küçük Bebek" adlı oyuncak ayısını da iyileştirmesini istedi. Dr McNeely, çocuğun isteği üzerine oyuncak ayıyı ameliyat masasına yatırdı.

İkisinin de ameliyatı başarılı geçti

Oyuncak ayının koltuk altında ufak bir yırtık tespit eden doktor, ayıya operasyon sırasında oksijen maskesi de taktı. Hastaneden yapılan açıklamada Jackson ve "Küçük Bebek"in ameliyatlarının başarılı geçtiği, yanyana yatan hastaların durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Aileden doktora teşekkür

Jackson'ın ailesi, doktora ve görev yaptığı Nova Scotia eyaletindeki Halifax IWK Sağlık Merkezi'ne, oğullarını operasyon öncesi rahatlatmak için harcadıkları çabadan dolayı teşekkür etti. Jackson'ın babası Rick McKie "Jackson 'Küçük Bebek'inin hastaneden yanında yatmasından çok mutlu ve gururluydu" dedi.

''Nasıl hayır diyebilirim?''

Doktor, hastasıyla arasında geçen anıyı ve "ameliyat"ın fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. "Nasıl hayır diyebilirdim?" notuyla paylaştı.