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Küçük göğüs kadınlarda özgüveni etkiliyor

Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 10:35
Küçük göğüs kadınlarda özgüveni etkiliyor

Dr. Defne Erkara, küçük göğsün kadınlarda özgüveni etkilediğini söyledi.


Plastik Cerrah Dr. Defne Erkara, “Estetik cerrahların en sevdiği konulardan biri göğüs büyütme. Çünkü ameliyat biter bitmez hemen karşınızda güzel göğüsler görebiliyorsunuz. Göğüs büyütmede aslında birkaç yöntem var ama en sağlıklısı, en iyi sonuç vereni, en uzun süre kullanabileceğiniz yöntem silikonla göğüsün büyütülmesi. Neden sağlıklı? Çünkü meme dokusunu ellemiyoruz. Ya meme dokusunun altına ya kas altına yerleştiriliyor. Kas dediğimizde sporcuların geliştirdiği pektoral adele. Bu yüzden meme dokusuna herhangi bir zarar gelmiyor, emzirme fonksiyonu, duyusu etkilenmemiş oluyor. İstediğiniz boyut olabiliyor. Ama genellikle kişinin boy omuz vücut yapısına uygun, kendi göğüs kafesine taşmayacak tarzda olan daha çok tercih ediliyor. Göğüs büyütme başvurularında en çok 18-19 yaşı geçmiş, gelişimini tamamlamış fakat meme dokusu gelişmemiş kadınlar var. Herhangi patolojik bir sağlık problemi yok ama ailede küçük göğüslü birisi vardır ona çekmiş olabilir. Diğer başvurular genellikle ilk doğum sonrası oluyor. O da göğüsleri küçük olan kadınlarda doğum sonrası göğüs daha çok sarkıyor, içindeki meme dokusu bir nevi sünüyor. Uygun silikon tayini için öncelikle meme başıyla omuz arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Göğüste sarkma olmaması gerekir. Bu mesafe genelde 16-17 cm, daha uzun boyluysa 18 -19 da olabilir. 19 cm den fazlaysa göğüs sarkmış demektir. Bu durumda göğüs dikleştirme gerekir. Beraberinde silikon da takılabilir. Sonra meme dokusunun meme kalıbı altındaki sarkma oranına bakıyoruz, deri kalınlığına bakıyoruz, kas kalınlığımıza bakıyoruz. Kadının ihtiyaçlarını, isteklerini dinliyoruz. Göğüs kafesi, omuz yapısı da çok önemli. Sonuç olarak, silikon boyutuna doktor ve hasta birlikte karar veriyor. Tabi damla veya yuvarlak form kararı da birlikte veriliyor” dedi.


Damla silikonun daha çok zayıf olan kadınlarda tercih edildiğini ifade eden Dr. Erkara, “Kendisi özellikle tercih edenlere, bir de omuzla meme ucu arasındaki uzunluğu, yani gövdesi uzun olanlara öneriyoruz. Daha gösterişli bir göğüs formu isteyenlere ise yuvarlak silikon tercih ediliyor. Bölge olarak daha çok kas altı tercih edilir. Böylece hem silikonun üst kısmı çok belirgin olmayacak, daha doğal görünecektir, hem de silikon daha yukarıda duracaktır. Sarkma olayı daha az olacaktır Türkiye’de genelde yuvarlak tercih ediliyor. Silikonların ömürleri ile ilgili de çok soru geliyor. Eskiden 8 ila 10 yılda bir değiştirirsin denirdi. Şimdi silikon üreten firmalar sorun olmadığı sürece ömür boyu kullanılabilir diyor ve garanti veriyorlar. Ne gibi sorun çıkabilir derseniz, ultrason veya MR çektirince silikon etrafındaki kapsülde bir sorun görülebilir. Normalde silikon yerleştirildiği zaman etrafında bir kapsül oluşuyor. Kapsül sağlam, silikonda herhangi bir problem gözükmüyorsa bunu ömür boyu kullanabilirsiniz. Aynı şey diz protezleri gibi vücuda takılan diğer implantlar içinde geçerlidir. Yani sıkıntı olmadığı sürece, materyal de yaşlanma görülmediği sürece kişiler protezlerini kullanabilir. Tabi bu, şu anki bilgi. İlerleyen yıllarda yeni araştırmalar ve sonuçları ortaya çıktıkça bu durum değişebilir” açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:35
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