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Küçük Furkan’ın kaybolması ile ilgili ailesi gözaltına alındı

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Köyünde 6 gün önce kaybolan Furkan Yiğit’in ailesi gözaltına alındı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 11:59
Küçük Furkan’ın kaybolması ile ilgili ailesi gözaltına alındı

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı Köyünde 6 gün önce kaybolan Furkan Yiğit’in ailesi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre ilçenin Budaklı Mahallesi’nde 6 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’in kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında babadan alınan ifade sonrası ailede anne hariç amca, baba, dede ve babaanne gözaltına alındı.


Babadan alınan ifade doğrultusunda ise dün köy mezarlığında yapılan kazı da Küçük Furkan’ın mezarı denilen mezar 3 yıl önce vefat eden bir çocuğun olduğu ortaya çıktı.


"Medya yanlış bilgilendirme yapmasın diyen amca Mehmet Yiğit gözaltına alındı"


4 yaşındaki Furkan Yiğit’in kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası, amcası, dedesi ve babaannesi gözaltına alındı.


Amca Mehmet Yiğit, hiç kimseden şüphelenmediklerini belirterek, "Medya yanlış bilgiler vermesin. Aile şüpheli, komşu şüpheli diye. Şüphe üzerine medya yayın yapmasın. Dostumuz var, çevremiz var, yükü ağırdır. Furkan’ın haberini aldığımda Kırklareli’ndeydim. Hemen o acıyla yola çıktım geldim. Furkan’ı babası evin önüne bırakıyor ve hayvanları ahıra götürüyor. Kız kardeşi Furkan yok deyince seferberlik başladı" dedi.


Amca Mehmet Yiğit, baba Fehim Yiğit, dede ve babaanne sorgulanmak üzere gözaltına alındı.



Arama çalışmaları 6. günde devam ediyor


Jandarma görevlileri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Budaklı Mahallesi’nde çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolan Yiğit’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Gülperi ve Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Furkan Yiğit 6 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra kaybolmuştu. Eve dönmemesi üzerine çocuğu arayan ailesi ve yakınları, küçük Furkan’ı bulamayınca jandarmadan yardım istemişti. Bunun üzerine Yiğit’in bulunması için jandarma ve AFAD ekiplerince çalışma başlatılmıştı.


Kaybolan Furkan’ın bulunması için çalışmalar 6. gününde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 11:59
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