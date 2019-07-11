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Küçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildi

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i, ‘kasten öldürme’ şüphesiyle tutuklanan babası Fehim Yiğit, 76 gün sonra tahliye edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:12
Küçük Furkan’ın babası 76 gün sonra tahliye edildi

Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Furkan Yiğit’i, ‘kasten öldürme’ şüphesiyle tutuklanan babası Fehim Yiğit, 76 gün sonra tahliye edildi.



Budaklı köyünde yaşayan Gülperi-Fehim Yiğit çiftinin çocuğu olan 4 yaşındaki Furkan Yiğit, 17 Nisan günü evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine jandarma, AFAD, güvenlik korucuları tarafından geniş çaplı arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı. Arama çalışmaları sonucunda küçük Furkan’ın cansız bedeni 20 gün sonra eve 12 kilometre uzaklıktaki arazide bulundu.



Olayla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada baba Fehim Yiğit ile birlikte dede Eset, babaanne Hatmi Sultan ve zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit gözaltına alındı. Soruşturmada dede, babaanne ve amca serbest bırakılırken baba Fehim Yiğit ‘kasten öldürme’ şüphesiyle 26 Nisan’da tutuklandı.



Erzurum Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi raporu, soruşturmanın yürütüldüğü Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldı. Hınıs Sulh Ceza Hakimliğince baba Fehim Yiğit, 76 gün sonra tahliye edildi. Fehim Yiğit, tahliye kararı sonrası tutuklu bulunduğu Patnos Cezaevi’nden ailesi tarafından alınarak, bugün köyüne götürüldü.



Erzurum Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, küçük Furkan’ın ölümünün darp soncu olmadığı belirtildi. Kesin ölüm nedenin ise İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen örneklerin sonucu belirleneceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:12
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