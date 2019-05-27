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Küçük Evin’in cenazesi hastaneye getirildi

Van’ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cenazesini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
Küçük Evin’in cenazesi hastaneye getirildi

Van’ın Erciş ilçesinde düştüğü Morgedik Baraj göletinde cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki kız çocuğunun cenazesini gören annesi ve babası baygınlık geçirdi.


İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Morgedik Baraj göletine düşen Evin Çiçek’i (7) arama çalışmaları bugün sonuçlandı. Van’dan gelen jandarma ve polis su altı ekipleri, Evin’in önceki düştüğü alandan yaklaşık 150 metre ileride cesedi tespit ederek sudan çıkardı. Küçük kızın cenazesi adli işlemlerin ardından ambülansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna getirildi. Anne Sabriye ile baba Esat Çiçek, kızları Evin’in cesedinin ambulanstan indirilmesi sırasında bayıldı. Cesedin, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
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