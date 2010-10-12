'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’

Amasya Cezaevi’nde bir başka suçtan hükümlü bulunan Erhan Özen, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla alınan ifadesinde, ilk ifadesindeki iddiaları tekrarlayarak ''Jitem adına gayri resmi çalıştığı yıllarda Veli Küçük, Levent Ersöz ve Muzaffer Tekin'le irtibatlı çalıştığını, mevcut iktidarı zayıflatma ve zor durumda bırakmaya yönelik eylemler planlandığını'' ileri sürdü. Özen, ayrıca ifadesinde misyonerlik faaliyetlerinin ''Jitem bölge komutanı ve İnönü Üniversitesi Rektörleri tarafından da izlendiği'' iddiasında bulundu. Özen, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Hrant Dink cinayeti davasında tanıklık ettiği sırada Malatya Yayınevi Cinayetleriyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söylemesi üzerine mahkeme heyeti Malatya Yayınevi’ndeki cinayetlerin duruşmasında tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.