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Küçük Emir’den şehit babaya gözyaşı

Iğdır’da sınır birliğinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan, memleketi Adana’da göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

08 Mart 2019 Cuma 15:38
Küçük Emir’den şehit babaya gözyaşı

Iğdır’da sınır birliğinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan, memleketi Adana’da göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Babasının fotoğraflarına bakan 3 yaşındaki oğlu Muhammet Emir’in gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Şehidin eşi Dilan Özkan, “Emir seni çok seviyor. Oğlun sensiz ne yapacak” sözleri ise yürekleri parçaladı.


Iğdır’da Türkiye-İran sınırında yer alan Gökay Hudut Birliği’nde arkadaşının silahından çıkan kurşunla şehit olan 33 yaşındaki Uzman Çavuş Samet Özkan’ın cenazesi, memleketi Adana’ya getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu baba ocağına getirildiği sırada şehidin annesi Selma ve babası Mehmet Özkan ve sevenleri yasa boğuldu. Şehit babası Mehmet Özkan’ın oğlunun naaşını öpmesi ise yürekleri dağladı.


Şehidin cenazesi baba evinin ardından merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayışlı Mahallesi Mezarlığı’na götürüldü.


Mezarlığa defnedilmek için şehit Samet Özkan’ın cenazesinin getirildiği sırada eşi Dilan Özkan, yanındakilerin desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Dilan Özkan’ın, “Emir seni çok seviyor. Oğlun sensiz ne yapacak” sözleri ise yürek burktu. Şehidin annesi Selma Özkan, “Samet’im, ciğerimin köşesi. Keşke ben ölseydim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Acılı baba ise cenaze namazının kılındığı esnada için için gözyaşı döktü.



Küçük Emir babasına son kez baktı


Şehidin oğlu Muhammet Emir ise babasını son kez gördü. Küçük Muhammet Emir’in, babasının fotoğraflarına bakarken gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı. Muhammet Emir’in ağladığını gören şehidin annesi Selma Özkan, “Sen ağlamayacaksın Muhammet Emir” diyerek feryat etti.


Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı omuzlara alınarak defnedilmek üzere mezara götürüldü. Şehidin cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Emniyet Müdür Zafer Aktaş, Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri ve askeri erkan katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:38
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