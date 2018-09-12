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AGD Başkanı Salih Turhan: Küçük çocuklarımız ve gençlerimiz 'Siyonizm' tehlikesi altında

Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) 44’üncü dönemin ilk Şube Ortaokullar Komisyon Toplantısı’nda konuşan AGD ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, “Siyonizm, çocuklarımızı düşünmeyen, sorgulamayan ve idrak etmeyen hale getirdi. Zihinlere ahlaksızlığı kodladılar” dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:27
AGD Başkanı Salih Turhan: Küçük çocuklarımız ve gençlerimiz 'Siyonizm' tehlikesi altında

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ortaokullar Komisyonu 44’üncü dönemin ilk toplantısında yaptığı konuşmada Siyonizm'in 100 yıl önce planladıklarını şimdi hayata geçirdiğini belirten AGD ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan, "Z kuşağını düşünmeyen, sorgulamayan, idrak etmeyen, zihinlerinin kodlanması ile uğraşılan, elektronik sinyaller ile beyinleri ele geçirilen bir yapıya dönüştürüyorlar" dedi.

"SİYONİZM 'Z KUŞAĞI'NI ESİR ALDI"

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Turhan, konuşmasına, Siyonist mekanizmalarının ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukları bile hedef aldığına dikkat çekerek başladı. Turhan, “Dış güçler son 300 yıldan beri planlarını merhale merhale ortaya koyuyor. Gençlik ifsadı için Siyonistlerin var gücü ile çabaladığını, 100 yıl önce planladıklarını şimdi hayata geçiriyorlar. Z kuşağını düşünmeyen, sorgulamayan, idrak etmeyen, zihinlerinin kodlanması ile uğraşılan, elektronik sinyaller ile beyinleri ele geçirilen bir yapıya dönüştürüyorlar. Bu neslin bozulması için kullandıkları en temel argüman da ahlaksızlık olmuştur. Çocuklarımızın nefsine dönük çalışmalar yaptılar. Teşhire dönük giyim tarzları meşrulaştırılıyor. Çocukların zihnine ahlaksızlığı kodluyorlar. Bu sürecin çözümü, ağacın kökü Milli Görüş’tür” diye konuştu.

"ONLARIN KAYNAĞI FAİZİ MERKEZE ALAN SİSTEMDİR"

İlk ve ortaokul çağında 5 milyondan fazla gencin bulunduğunu hatırlatan Turhan, “Bunların ifsattan muhafazası önemlidir. ‘Bende İslam’a hizmet ediyorum, ben de gençler ile ilgileniyorum.’ Kendi çalışmalarımızı taklit eden mekanizmalar da var. Evet, şeklen bizim yaptığımız etkinliklerin aynısını yapıyorlar. Fakat onların oluşturdukları kaynak, faizi merkeze alan bir sistemdir. Yapılan programlarda kızlı erkekli organizasyon yapıyorlar. İnancımızın uygun görmediği şeylere bu insanları alıştırıyorlar. Bir süre sonra haramlara gençlerimiz ve çocuklarımız, ‘Canım bir kereden ne olacak?’ demeye başlıyor. Milli Gençlik’i, diğerlerinden farklı kılan özellik şuurdur. 44 yıldır bizim teşkilatımıza bir kere dahi olsa eğri odun girmemiştir, Allah’ın izni ile bundan sonra da girmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 11:27
  1. Anadolu Gençlik Derneği (AGD)
  2. AGD ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turhan
  3. siyonizm
  4. Z kuşağı
  5. Y ve Z kuşağı
  6. milli görüş

YORUM YAZ

  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU20 dk önce
    ZATEN MİLLET OLARAK HEP EDİLGEN OLDUK.KÜÇÜK,GENÇLERİMİZ,BÜTÜN İNSANLARIMIZ.NE ZAMAN ETKEN OLMAYA KALSAK ONLARIN,MEDYASIYLA,STK LARIYLA,PARTİLERİYLE,MESLEK ODALARIYLA,HEPSİ AYAĞA KALKTILAR.MALUM AZGIN AZINLIKLAR.ATATÜRKÇÜ MASKELİ,DEMOKRAT,AYDIN,İLERİCİ GÖRÜNÜMLÜ.BİR TÜRLÜ BİZ ETKEN OLAMADIK.
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