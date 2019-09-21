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Küçük çocukları dudak dudağa öpüştürdüler! Bu nasıl ahlâksızlık?

Neşrettiği hemen hemen tüm çocuk kitaplarında ahlaksız örnekler yer alan Koç Grubu’nun ardından CHP hissesi bulunan İş Bankası Yayınları’nın da fesada devam ettiği tespit edildi. İş Bankası’nın yayınladığı kitaplarda, cinsel birliktelik yaşayan çocukların görüntülerinde, bir duvar köşesinde dudak dudağa öpüşen küçük çocukların resimleri pervasızca veriliyor.

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:15
Küçük çocukları dudak dudağa öpüştürdüler! Bu nasıl ahlâksızlık?

Son dönemde çocuk kitaplarına ağırlık veren Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Yayınları’ndaki ahlak dışı örneklere bir yenisi daha eklendi. CHP hissesi bulunan İş Bankası Yayınları’nın satışa sunduğu “Uygarlık Macerası” kitabında cinsel birliktelik yaşayan çocukların görüntüsüne yer verildiği tespit edildi.

İlkokul çağındaki miniklere ahlaksızlık zehri

Türkiye’nin yeni neslini ahlaki yönden çökertmek için çabalayan dış mihraklar ve yerli uşakları kültür sahasında cirit atıyor. Neşrettiği hemen tüm çocuk kitaplarında ahlaksız örnekler yer alan Koç Grubu gibi İş Bankası Yayınları da fesada devam ediyor. Akli melekeleri gelişmemiş çocukların hedef alındığı kitaplarda bu kez adres “Dünyayı Öğreniyorum-Uygarlık Macerası” kitabı.

2007 yılından bu yana satışta olan Uygarlık Macerası kitabı Emma Godfrey’e ait. İş Bankası’nın çeviri olarak yayınladığı kitabın orijinal ismi “My Picture Book of People and Places.” Çevirmenliğini Pınar Tezer’in yaptığı Batı ürünü kitap 30 sayfadan oluşuyor. Uygarlık Macerası kitabı 6-9 yaş çocukları kapsıyor.

“Okul” adı altında sinsi resim!

Çiftlik, şehir gibi insan hayatının sürdüğü alanların görsellerle tanıtıldığı kitabın “Okul” isimli bölümünde sinsi bir görsel yer alıyor. Sözde eğitim hayatının çocuklara tanıtıldığı Okul başlıklı sayfanın resminde, bir duvar köşesinde dudak dudağa öpüşen küçük çocukların görseli bulunuyor. Ahlaksız görselin, sayfadaki birçok çocuk görüntüsünün arasına adeta sinsice işlenmiş olması dikkat çekiyor. Yemek pişiren, böcek yakalayan, çiçek eken çocuk resimlerinin arasına iliştirilmiş olan sinsi görsel, velilerin büyük tepkisini çekiyor.

İlkokul çağındaki körpe zihinlere ahlaksız ilişkileri normal gibi yansıtan ifsad kitabına Kültür Bakanlığı’nın sansür uygulaması bekleniyor.

Koç’un kitaplarında da ayrı rezillikler vardı

İfsat faaliyetlerinin çıbanbaşı olan Koç Grubu’nun kitaplarında da çocuklar sapkın ilişkilere yönlendiriliyor. Yapı Kredi Yayınları’nın Garfield adlı çocuk kitabı serisinde “Haftasonu cinsiyet değiştirmek için ameliyat oluyorum” ifadelerine yer veriliyor. “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler” kitabında sözde bir ilkokul öğrencisinin anlatımıyla eşcinsel sapkınlık normalleştirilmeye çalışılıyor. Körpe zihinlere cinsel yönelim telkinlerinde bulunulan “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” ile “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” kitaplarında hem erkek hem kız çocuklar için “İstedikleri kişiyi sevme hakkı vardır: Kız ya da erkek” sözü bulunuyor. Rezil kitapları gazetemiz Akit, 10 Eylül 2018’de “Koç’un kitaplarını çocuklardan uzak tutun”, 9 Ekim 2018’de “Koç kitapları zehir saçıyor” başlıklı haberlerle gündeme taşımıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:15
  1. çocuk kitapları
  2. Koç Grubu
  3. Yapı Kredi Yayınları
  4. CHP
  5. İş Bankası Yayınları
  6. Uygarlık Macerası
  7. Dünyayı Öğreniyorum-Uygarlık Macerası
  8. Emma Godfrey
  9. İş Bankası
  10. Pınar Tezer
  11. Kültür Bakanlığı
  12. İfsat faaliyetleri
  13. Garfield
  14. Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler
  15. eşcinsel sapkınlık
  16. Kız Çocuk Hakları Bildirgesi
  17. Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi
  18. Akit

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