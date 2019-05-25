Küçük çocuk ve arkadaşı kedi her maçı birlikte izliyor

Erzurum’da küçük bir çocukla kedisi Tekir her maçı birlikte izliyor.

Erzurum’un Palandöken İlçesinde yaşayan 8 yaşında ki Muhammed Çiçek Süper Lig maçlarını kahvede kedisi Tekirle birlikte izliyor.

Beşiktaşlı olan küçük çocuk kedisi Tekir’i kahvede maç izlerken besliyor onunla birlikte seviniyor. Bu duruma mahalleli ise alışmış durumda. Kahve sahibi bu durumu normal karşılarken kediyi ise gece kahvede barındırıyor.

Küçük Muhammed ise kediyi çok sevdiğini ve onunla birlikte maç izlemeyi çok sevdiğini ifade etti.