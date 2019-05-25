0553 313 94 23

Küçük çocuk ve arkadaşı kedi her maçı birlikte izliyor

Erzurum’da küçük bir çocukla kedisi Tekir her maçı birlikte izliyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
Küçük çocuk ve arkadaşı kedi her maçı birlikte izliyor

Erzurum’da küçük bir çocukla kedisi Tekir her maçı birlikte izliyor.


Erzurum’un Palandöken İlçesinde yaşayan 8 yaşında ki Muhammed Çiçek Süper Lig maçlarını kahvede kedisi Tekirle birlikte izliyor.


Beşiktaşlı olan küçük çocuk kedisi Tekir’i kahvede maç izlerken besliyor onunla birlikte seviniyor. Bu duruma mahalleli ise alışmış durumda. Kahve sahibi bu durumu normal karşılarken kediyi ise gece kahvede barındırıyor.


Küçük Muhammed ise kediyi çok sevdiğini ve onunla birlikte maç izlemeyi çok sevdiğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
    1. Amasya'da sağanak ve dolu etkili oldu
    2. Minik öğrencilerden örnek proje
    3. Akkuyu Nükleer Mersin Toplum..
    4. "Kötü alışkanlıklar"dan uzak durdu,..
    5. Elektrikçiler Odası geleneksel..
    6. Erzurum ‘Otizm’in farkında
    7. Ceza infaz kurumundaki yapımı..
    8. Fenerbahçe’den FFP açıklaması:..
    9. Fenerbahçe'den UEFA açıklaması
    10. Meme ağrısı için hangi doktora gidilir?
    11. Palandöken'de mayısta kayak keyfi
    12. 'CHP'nin adayı' söylemi CHP'yi korkuttu!
    13. Midyat doğal gaza kavuşacak
    14. Atatürk Destanı ayakta alkışlandı
    15. Köy, suların yükselmesiyle eşsiz..
    16. Mezuniyet coşkusu
    17. Kedi evlerinin sayısı gün geçtikçe..
    18. FETÖ zanlısı 4 kişi yakalandı
    19. DEAŞ militanıyla evli Sorya E Belçika..
    20. Şampiyon babanın şampiyon oğlu
    21. Çocuklardan "Keşfedilmemiş Renkler"..
    22. Büyükbaş hayvanların nehirden..
    23. ‘İpeğin Hikâyesi’ İnegöl’de sergilendi
    24. (Özel) Yangın dolabında güzel sürpriz
    25. Her gün 10 kilometre yürümekten bıkan..
    26. Başkan Orhan istişare turunda
    27. Avcılar'da trafik kazası: Çok sayıda..
    28. Japonya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    29. Emre Oktay: CHP’nin elinde babamın..
    30. Bu mahallede davul yerine zil çalınıyor
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Edep Ya hu! Ahlaksız sorularla zehir saçıyorlar
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit
    İstanbul'dan acı haber: 1 polis şehit