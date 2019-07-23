Küçük çocuk düğünde bulduğu altın kolyeyi sahibine teslim etti Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk düğünde bulduğu altın künyeyi önce zabıtaya ardından ise sahibine teslim etti.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk düğünde bulduğu altın künyeyi önce zabıtaya ardından ise sahibine teslim etti.

Gölbaşı’nda özel bir düğün salonunda yerde altın künye bulan Ahmet Batuhan Tuğrul (13) bir süre kolyenin sahibini bulmak için araştırma yaptı. Sonuç alamayınca Gölbaşı Belediyesi ilan bürosuna başvurdu. Yapılan anons sonrası künyenin sahibi olan Fatih Desteci’ye altın künyeyi teslim etti. İlan bürosunda görevlileri ve künye sahibi Fatih Desteci, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür ettiler.

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