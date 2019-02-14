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Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı

Kars’ta küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:49
Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı

Kars’ta küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kars’ta babasıyla birlikte yolda yürüyen küçük çocuk, valilik binası önünden geçtikleri sırada makam otosunun önünde bulunan Türk bayrağını gördü. Babasının elini bırakıp bir iki adım geri gelen küçük çocuk, aracın önündeki Türk bayrağını öperek sevgisini gösterdi. Çocuğun bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Çocuğun bayrak aşkı Kars Valiliği twitter adresinden paylaşılarak Arif Nihat Asya’nın ‘Bayrak’ şiirinden şu dörtlüğe yer verildi:


“Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...


Gölgende bana da, bana da yer ver.


Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:


Yurda ay yıldızının ışığı yeter.”

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:49
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