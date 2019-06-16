Küçük çocuğun köpekle dostluğu Kütahya’nın Emet ilçesinde 5-6 yaşlarındaki çocuğun bir köpekle dostluğu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 5-6 yaşlarındaki çocuğun bir köpekle dostluğu sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Emet ilçesinde düzenlenen 2. Pointer Irkı Köpek Yetiştiricileri ve Üreticileri Yarışması’nda sahada yarışan ve genç köpek kategorisinde üçüncü olan köpek, saha kenarında duran 5-6 yaşlarındaki çocuğun yanına gitti. Küçük çocuk köpeği sevmeye başladı. Küçük çocuğun köpeğin başını okşaması ve adeta onunla el hareketleriyle konuşması bir seyirci tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Köpek ile çocuk arasında gelişen dostluğun görüntüleri, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi ve sayısız yorum aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.