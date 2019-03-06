Küçük buluşçular, Zemin İstanbul’da düzenlenen törende ödüllerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Zemin İstanbul’un düzenlediği küçük buluşçular yarışmasının kazananları belli oldu. “Otomatik Aşevi” projesiyle birinci olan İlknur Yaylaz’a bilgisayar verilirken, finale kalan 20 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı girişimcilik ve inovasyon merkezi Zemin İstanbul’un düzenlediği küçük buluşçular yarışmasında 400’ü aşkın proje içerisinden 20 proje finale kaldı. Finalistler arasında ilk 3’e girenler Şişhane Metrosu’nda bulunan Zemin İstanbul’da düzenlenen ödül töreni ile belli oldu. Ödül törenine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Rümeysa Kadak ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Yarışmada “Otomatik Aşevi” projesiyle birinci olan İlknur Yaylaz’a notebook bilgisayar, “Işıklı Araba” projesiyle ikinci olan Zehra Kökçü’ye tablet ve “Akıllı Kovan” projesiyle üçüncü olan Yunus Emre Kaya’ya da 3D kalem verildi. Ayrıca finale kalan 20 öğrenciye de bisiklet hediye edildi.

“Çocuklarımızın yaramaz olup olmadığına değil yenilik yapıp yapmadığına bakmamız lazım”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, projenin önemini vurgulayarak, “Bizler çocuklarımızın yaramaz olup olmadığına değil yenilik yapıp yapmadığına bakmamız lazım. Çocuklarımızın heyecanını öldürmeden bu ortamları bizler Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanımız ile beraber Türkiye’nin her yerinde uygulamaya devam edeceğiz. Onların önünü kesmeden onlara liderlik, abilik, ablalık yapabilecek, heyecan verecek, vizyon verecek anlayışta onlara destek olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ve inovasyon merkezi olan Zemin İstanbul’un gelecek nesiller için çok önemli olduğunu vurgulayan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, “Güzel evlatlarımız, buradaki proje vesilesiyle hem öz güvenleri yükseliyor hem de sosyal girişimcilik belki bundan sonraki adım olabilir. Projelere baktığımız zaman hepsi birer toplumsal fayda üreten proje aslında” şeklinde konuştu.

İlk 3’e kalan küçük mucitlere, projelerini geliştirme ve prototip oluşturma süreçlerinde uzman ve teknik ekipman desteği verilecek. Projelerine patent almaları, yatırımcılarla buluşturulması noktasında da danışmanlık hizmeti sağlanacak.