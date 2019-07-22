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Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Mangal kömürü üreticileri, küçük bir deliğin 3 aylık emeklerini yok etmemesi için 10 gün boyunca 24 saat nöbet tutuyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini yok edebilir

Mangal kömürü üreticileri, küçük bir deliğin 3 aylık emeklerini yok etmemesi için 10 gün boyunca 24 saat nöbet tutuyor.


Sivas’ın Zara ilçesi Eymir köyünde yıllardır mangal kömürü üretimi yapan Durmaz ailesi, 3 ay süren zorlu bir çalışmanın neticesinde elde etmek istedikleri mangal kömürlerinin, yanıp kül olmaması için yanan odun dağlarının başında 24 saat nöbet tutuyor. Her yıl ailece Mardin’den Eymir köyüne gelen aile burada satın aldıkları Meşe ağaçlarını kesip bu ağaçları üst üste istifleyerek adeta odun dağları oluşturuyor. Ardından bu odun dağlarının üzeri saman ve toprakla kaplanıyor. Yaklaşık 3 ay süren hazırlık aşamasından sonra yakılan odunlar 10 gün boyunca saman ve toprakla kaplı kalıbın içerisinde yanıyor. Meşe odunları içeriden yanan ateşle 100 dereceye ulaşan sıcaklıkta küle dönüşmeden kömür halini alıyor. Odunların içten içe yanması sürerken üzerlerini kaplayan saman ve toprak kalıpta açılacak küçücük bir delik ise tüm odunların yanarak kül olmasına neden olabilir. Buda 3 aylık bir emek ve harcanan binlerce liranın yok olması demek. Bu nedenle aile bireyleri 10 gün boyunca 24 saat, içten içe yanan odun dağlarının başında nöbet tutup açılan delikleri zaman kaybetmeden kapatıyor.


24 Saat nöbet tutuyorlar


Mangal kömürü üreticisi Necip Durmaz beşikteki bebeğinden ailenin en yaşlı ferdine kadar el birliği içerisinde çalıştıklarını belirtip, “İhale ile satın aldığımız ağaçları kesip burada istifliyoruz. Ardından üzerilerini saman ve toprakla kapatıyoruz. Bunların yanarak kömüre dönüşmesi 10 gün sürüyor. Bu sırada eğer küçük bir açıklık oluşursa tüm odunlar küle dönebilir. Buda üç aylık emek ve harcadığımız paranın boşa gitmesi demektir. Bu nedenle geceleri bile nöbet tutuyoruz. 24 saat nöbet tutmak zorundayız”dedi.


Kömür ocakları çocukların oyun alanı


Ailenin tüm fertleri üretim aşamasında çalışırken, çalışma sahası aynı zamanda küçük çocuklarının da oyun alanı. Yürümeye yeni başlayan çocuklar bile kömür dağlarının içerisinde gezip oynuyor. Yaklaşık 4 aylarını çalışma sahası içerisinde geçiren çocuklar ise bu durumdan hiçte şikayetçi değil. Odunlar, üretilen kömür ve ocaklar onlar için adeta oyun parkı gibi. Çalışma sahasında oyunlar oynarken aynı zamanda büyüklerine işlerinde yardım da ediyorlar.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:20
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