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Siyaset Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?
Siyaset

Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?

Sosyal medyada eşcinsel bir ikili, küçük bir bebeği sahiplendiklerini söyledi. Bir yıldır yanlarında olan bebekle yaptıkları paylaşımlar sosyal medyada infiale neden oldu. Sapkınlar, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı. Öte yandan sosyal medyada infiale neden olan olay hakkında Aile Bakanı Derya Yanık'ın ve bakanlığın sessizliği dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 23:35:00 - 2022-08-24 23:36:56
Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?

Eşcinsel sapkınlık yapan 2 kişi, "sahiplendikleri" bebekle yaptığı paylaşımlar sosyal medyada infiale neden oldu.

Yeliz Günay ve Nuray Güler isimli sapkın ikili, bir bebekle "Artık 3 kişilik bir aileyiz, hoş geldin oğlum" paylaşımı yaptı. Ayrıca, evlat edindikleri belirtilen bebekle çekilmiş fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

Sosyal medyada kullanıcılar, çocuk istismarı yaptıkları gerekçesiyle ikiliye tepki gösterdi. Vatandaşlar, skandal karşısında sessizliğini koruyan Aile Bakanlığı'nı göreve davet etti.

Öte yandan, fotoğraftaki çocuğun yaklaşık bir yıldır Yeliz Günay ve Nuray Güler'in yanında olduğu belirtildi.

Gelen tepkilerden sonra ikili, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Domuz eti yediği video ile tepki çekmişti

Daha önce de Nuray Güler, domuz eti yediği videosuyla tepki toplamış, 42 binin üzerinde dislike almıştı.

 

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