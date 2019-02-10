Papazdan küçük bebeğe ailesinin yanında şiddet!
Bir kilisede ağlayan bebeğe papazın uyguladığı şiddet kameralara yansıdı. Aile çocuklarını öfkeli papazın elinden zor kurtardı.10 Şubat 2019 Pazar 12:06
Bir kilisede çekilen görüntüler pes dedirten cinsten. Çocuklarını papazın yanına götüren aile neye uğradığını şaşırdı.
Öfkeli papaz!
Görüntülerde ağlayan bebeği bir türlü susturamayan papaz sinirlenerek küçük bebeğe ailesinin yanında tokat atıyor. Papaz daha sonradan durumu kurtarmaya çalışsa da aile bebeklerini öfkeli papazın elinden kurtararak kiliseden ayrılıyor.
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