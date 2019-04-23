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Küçük başkanın ilk talimatı yaşıtları için oldu

Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğunu Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulundan 3.

23 Nisan 2019 Salı 13:39
Küçük başkanın ilk talimatı yaşıtları için oldu

Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle başkanlık koltuğunu Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi Alper Sandıkçı’ya devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Sandıkçı’nın ilk talimatı; ilçeye oyun ve spor alanları ile bisiklet yolları yapılması oldu.


Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile başkanlık koltuğunu Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulundan 3. sınıf öğrencisi Alper Sandıkçı’ya devretti. Başkan Sandıkçı, devir teslim törenine arkadaşları Mustafa Çetin, Haktan Ali Dinçer ve öğretmenleri Alper Korkmaz, Cezibe Ayol Baştuğ ile birlikte geldi. Makamını Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas’tan devralan ve koltuğuna oturan Başkan Sandıkçı, önce misafirlerine çay ikramında bulundu. Başkan Sandıkçı’nın ilk talimatı ise çocuklar için oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili belediye başkanı olarak öncelikle tüm çocukların bayramını kutladığını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Belediye başkanı olarak, çocuklara yönelik projelerin çoğalmasını istiyorum. Özellikle oyun alanları, spor alanları ve bisiklet sürme yolları yapmayı planlıyorum.Okul önlerinde öğrencilere kolaylık sağlayacak trafik tedbirleri de planlarım arasında olacaktır” dedi.


Temsili belediye başkanı olarak Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten bir de ricası olduğunu dile getiren Başkan Sandıkçı, “Daha temiz bir çevre için Cumhurbaşkanlığımızın da bir projesi olan atıklar ve dönüşüm konusuna önem verilmesi, okulların geri dönüşüm konusunda teşvik edilmesini isterim” şeklinde konuştu.


Başkan Sandıkçı, daha sonra şöyle konuştu: “Şehzadeler ilçesini kısa bir süre de olsa yönetmek çok güzeldi. Bizler ilçe halkı olarak belediyemizin yaptığı özverili çalışmalardan memnunuz. Özellikler Şehzadelerpark çok güzel oldu. Ancak bu ve buna benzer güzel projeleri hayata geçirerek diğer il ve ilçelerden daha çok insanların ilçemizi ziyaret etmelerini ve böylece ilçemizin daha çok tanınmasını isterdim. Ben temsili belediye başkanı olarak gerek okulumuza gerekse ilçemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı tüm arkadaşlarım ve ilçe halkı adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum”


Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas da tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını kutlayarak, “Bugün aynı zamanda milli mücadelemizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 99. yılı. Bu vesileyle de gazi meclisimizin açılışında emeği geçen başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere tüm meclis üyelerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Şehzadeler Belediyesi başkanlık koltuğunu Alper Sandıkçı kardeşimize devrettik. Başkanımız maşallah koltuğu doldurdu. Buradan Ömer başkanımızın da kulaklarını çınlatalım. Başkanım Şehzadeler emin ellerde sen hiç merak etme. Alper başkanımızın talimatlarını not aldık, gerekenleri yapacağız. Böyle gençlerimiz oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmeyecektir. Devletimiz ilelebet payidar olacaktır.” diye konuştu.


Şehzadeler Belediye Başkan Vekili Mehmet Kavas daha sonra günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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