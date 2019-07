Küçücük bir delikten devasa acur yetiştirdi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir ev hanımı yıllardır tohumunu alarak yetiştirdiği yerli acurdan bu sene devasa bir ürün aldı. Üzüm kurutma betonundaki bir deliğe dikilen tohumdan 80 santimetre uzunluğunda 5 kilogram ağırlığında yetişen acur ilgi odağı oldu.

25-30 yıldır yerli acur tohumundan alarak cam kavanoz içerisinde muhafaza ettiğini belirten Kadriye Sarıhan, acur tohumlarından bu yıl yine üzüm kurutmak için kullanılan beton sergide bulunan küçük deliklere bıraktığını dile getirdi. Acur, kavun, kabak, karpuz gibi ürünlerden olumlu sonuç alan Sarıhan, her yıl üzüm kesimlerine kadar beton sergi üzerinde oluşan deliklerde yetiştirdiği doğal ürünlerin lezzetinin bir başka olduğunu söyledi. Sarıhan, "Yerli sebzelerin tohumlarını her yaz almaktayım. Acur tohumunu 25-30 yıldır almaktayım. Yerli olması ve lezzetli olaması bakımından her yıl almaktayım. Cam kavanoz içinde tohumları saklıyorum. Beton sergiden kopardığım acuru evimde bir hafta bekleterek olgunlaştığında tohum alarak gelecek yıllarda değerlendirmekteyim. Acurdan komşulara vermekteyim. Ayrıca turşusunu da kurmaktayım." dedi.

"Devasa Acur 80 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığında"

Sarıgöl’de ev hanımı Kadriye Sarıhan tarafından doğal olarak yerli tohumdan yetiştirilen devasa acurun uzunluğu 80 santimetre ağırlığı ise 5 kilogram geldi. Sarıhan ilk olan acuru hiç dokunmadan büyümesini beklediğini ve bu yüzden diğerlerinden daha büyük olduğunu dile getirerek bunu bir sonraki seneye tohum elde edebilmek uyguladığını dile getirdi.