Kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta sallanan çocuk, renkli görüntüler oluşturdu Sinop’un Türkeli ilçesinde, kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta sallanan küçük çocuk, renkli görüntüler oluşturdu.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kucağındaki keçi yavrusuyla salıncakta sallanan küçük çocuk, renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeye bağlı Çatakgüney köyünde evin bahçesindeki salıncakta bir süre kardeşi Sadık ile vakit geçiren küçük Salih, evin yakınında bulunan keçi yavrusunu kucağına alarak salıncakta sallanmak istedi.

Dedesi Salih Cantürk’ün de yardımıyla keçi yavrusunu kucağına alan küçük Salih’in keçi yavrusuyla salıncakta sallanması renkli görüntüler oluştu. Küçük Salih, çekilen görüntüde, "Neden keçiyle sallanmak istedin?” sorusuna, “Keçimi eğlendirmek istedik” diyerek yanıt veriyor.

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