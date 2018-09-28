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Ahmet Hakan ve Can Dündar arasında 'kucağa oturma' tartışması

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile vatan haini kaçak Can Dündar arasında ‘Alman kucağına oturma’ tartışması giderek büyüyor.

28 Eylül 2018 Cuma 10:59
Ahmet Hakan ve Can Dündar arasında 'kucağa oturma' tartışması

Dünkü yazısında "Alman himayesinde soru sorana yiğit denmez Can!" deyip sert ifadeler kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugün gelen tepkiler üzerine bir yazı daha kaleme aldı. Hakan, "Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım. Ben sormam, soramam" ifadesini kullandı.

"ALMANYA'NIN RAHAT VE GÜVENLİ KUCAĞINDAN..."

Hakan, "Can Dündar yiğit değil de Ahmet Hakan yiğit mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Can Dündar'a 'Almanya'nın rahat ve güvenli kucağından Erdoğan'a soru sormak yiğitlik değil' dedim ya, bazıları bana çemkiriyorlar: 'Hadi sen sor da senin yiğitliğini görelim'" ifadesine yer verdi.

Hakan yazısına şöyle devam etti:

"Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım. Ben sormam, soramam. Ayrıca bir cengâverlik yapıp sormaya kalksam da sordurmazlar bana.

Fakat kendi adıma rahatlıkla şunu söyleyebilirim: Atmazdım ya, kapağı bir biçimde Almanya'ya atsaydım; girmezdim ya, Alman Devleti'nin himayesine girseydim; oturmazdım ya, Alman Cumhurbaşkanı'nın kucağına otursaydım; asla ve kata çıkıp da 'Erdoğan Almanya'ya gelince ona çok zor sorular soracağım!' falan diye hava basmaz, yiğitlik gösterisi yapmazdım. En azından Almanya'ya kapağı atmamayı tercih edip aylarca Silivri'de hapis yatmış dava arkadaşlarım Akın Atalay'lardan, Murat Sabuncu'lardan falan utanırdım."

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 10:59
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