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Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz"

23 Aralık 2018 Pazar 14:26
Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı 

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın İzmir'in Menemen ilçesinde şehit edilişinin 88. yılı sebebiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Menemen'de 88 yıl önce bugün Cumhuriyet devrimcisi Kubilay'ı alçakça katleden, Cumhuriyetimize ve değerlerine düşman karanlık zihniyete karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi yaşatmak, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımıza karşı sorumluluğumuzdur."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:26
  1. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Kubilay'ın şehit edilişinin 88. yılı

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