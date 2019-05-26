Bosna Hersek’te başkent Saraybosna’dan sonra en fazla kubbeli caminin bulunduğu küçük Livno şehri, bu bölgede Osmanlı mimarisinin ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” isimli eserinde de bahsettiği Livno, halk arasında “kubbeli camiler şehri” olarak da adlandırılıyor. Şehirdeki son savaşta ciddi hasar gördükten sonra kubbeli camilerden üçü onarılıp yeniden ibadete açılırken, diğer iki cami ise restorasyon için bekliyor.