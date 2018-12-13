Kübalı Büyükelçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Nunez, Küba'nın Ankara Büyükelçiliğinde, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.



Daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oylayan Nunez, spor kategorisindeki tercihini Şebnem Coşkun'un "Kupa coşkusu" adlı fotoğrafından yana kullandı.



Nunez, yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz''ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına oy vererek, "Sultan Ahmet Camisi'ne gittim. Böyle bir yapıya sahip olduğunuz için gurur duymalısınız. Fotoğraftaki ay ile camideki zıtlık beni çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafını tercih eden Nunez, "En çok bu Filistin fotoğrafını beğendim. Filistin halkının öfkesini anlatan çok açıklayıcı bir fotoğraf." ifadesini kullandı.