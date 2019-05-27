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Küba'dan, Maduro hükümetinin muhaliflerle görüşmesine destek

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla:- "Bolivarcı hükümetin ve Venezuela halkının kesinlikle egemenlik haklarını gözeten her türlü diyalog sürecine destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:34
Küba'dan, Maduro hükümetinin muhaliflerle görüşmesine destek

ANKARA (AA) - Küba, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin Norveç'te yaptığı görüşmeyi desteklediklerini açıkladı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, muhalif Guaido ile Devlet Başkanı Maduro hükümetinin Norveç'te yaptığı görüşmeye ilişkin başlattıkları diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rodriguez, "Bolivarcı hükümetin ve Venezuela halkının kesinlikle egemenlik haklarını gözeten her türlü diyalog sürecine destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Venezuela'ya ilişkin tutumunu da sert bir şekilde eleştiren Rodriguez, "Nicolas Maduro, Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanıdır. Maduro ile tam dayanışma içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın siyasi aktörlerinin Norveç'in ara buluculuğunda yürütülen müzakere sürecini devam ettirme kararı aldığı ve gelecek hafta Oslo'da bir araya gelecekleri belirtilmişti.

Bakanlık ayrıca, Venezuelalı tarafların ortak noktada buluşması için Norveç'in çabalarına devam edeceğini vurgulamıştı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Maduro hükümetiyle Norveç'te görüşmüştü.

Aylardır tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da, hükümeti devirmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden destek alan Guaido, defalarca reddettiği müzakere masasına oturduğunu yazılı açıklamayla duyurmuştu.

Müzakere heyetinde, AN İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales, eski milletvekilleri Fernando Martinez Mottola ve Gerardo Blyde ile teknik danışmanlık görevinde Vicente Diaz'ın bulunduğu kaydedilmişti












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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:34
  1. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla

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